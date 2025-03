Burza tropikalna Alfred dotarła do Australii. W nocy uderzyła w wyspę Moreton , znajdującą się przy wschodnim wybrzeżu kraju. Jednak, jak zapowiadają meteorolodzy, w kolejnych godzinach w sobotę żywioł opanuje też część kontynentalną.

Synoptycy apelują, że chociaż burza tropikalna została zmniejszona do tego poziomu ze statusu cyklonu, to wciąż pozostaje bardzo niebezpieczna i może wyrządzić wiele szkód. Do tej pory ponad 300 tysięcy domów zostało odciętych od prądu.