W skrócie Ponad 62 proc. Polaków popiera wprowadzenie związków partnerskich osób tej samej płci, jednak połowa z nich uważa, że powinny mieć one ograniczone prawa względem małżeństw.

Największe poparcie dla związków partnerskich występuje wśród ludzi młodych i osób o lewicowych lub centrowych poglądach.

Respondenci powyżej 65. roku życia oraz osoby o prawicowych poglądach najczęściej są przeciwne wprowadzeniu takich związków.

W najnowszym sondażu CBOS przeprowadzonym na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej" ankietowanych zapytano: "Jaka jest pana/pani postawa wobec związków partnerskich osób tej samej płci?".

Związki partnerskie. Polacy wyrazili swoje zdanie, jest świeży sondaż

62,1 proc. respondentów opowiada się za wprowadzeniem takowych związków, z czego 30,6 proc. wskazało, że osoby w nich pozostające powinny mieć takie same prawa jak małżeństwa.

Natomiast 31,5 proc. ankietowanych opowiadających się za wprowadzeniem związków partnerskich osób tej samej płci zaznaczyło, że prawa osób w nich pozostających powinny być ograniczone w porównaniu z małżeństwami.

Z kolei 35,1 proc. osób biorących udział w badaniu jest przeciwko związkom partnerskim osób tej samej płci.

2,3 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć, nie mam zdania", a 0,4 proc. odmówiło udzielenia odpowiedzi.

Najnowszy sondaż. Zapytano o związki partnerskie, najmniej zwolenników w jednej grupie

W sondażu CBOS dla "Dziennika Gazety Prawnej" uwzględniono także odpowiedzi osób w wieku 18-24 lata. Ponad 52 proc. respondentów w tej grupie opowiada się za związkami, które miałyby zrównane prawa z małżeństwami, a 26,6 proc. jest za wprowadzeniem związków z ograniczonymi prawami.

Przeciwne zdanie wyraziło 17,4 proc. badanych w tej grupie. "Najmniej zwolenników związków partnerskich jest wśród osób starszych niż 65 lat. Za wprowadzeniem jest łącznie 49,7 proc., przeciwko - 47,7 proc." - czytamy.

Z badania wynika też, że pozytywny stosunek do związków partnerskich najczęściej wyrażają osoby o poglądach lewicowych - 89,9 proc. oraz centrowych - 83 proc. Wśród wyborców prawicy odsetek ten wynosi zaledwie 38,4 proc.

Większość osób o prawicowych poglądach, bo 58,1 proc., opowiada się natomiast przeciwko zmianom prawa w tej kwestii.

Badanie CBOS dla "Dziennika Gazety Prawnej" zostało zrealizowane w dniach 3-5 listopada 2025 r. metodą CATI na grupie 1000 pełnoletnich Polaków.

