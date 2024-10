Dzisiejszy dzień w praktycznie całym kraju będzie idealny na jesienny, sobotni spacer. Aktywności na świeżym powietrzu sprzyjać będą i wartości na termometrach, i małe lub umiarkowane zachmurzenie. W woj. małopolskim, świętokrzyskim i na Podkarpaciu na niebie chmur nie zobaczymy natomiast wcale.

Prognoza pogody na sobotę. Przed nami słoneczny i ciepły dzień

Na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim najcieplejszym miastem będzie w sobotę Szczecin, w którym słupki rtęci wskażą 16 st. C. W Gdańsku natomiast maksymalna temperatura wyniesie 13 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, ale w porywach dochodzący do 55 km/h, południowo-wschodni. Reklama

Najchłodniejszym regionem w Polsce będzie dziś zdecydowanie północny wschód, ze szczególnym wskazaniem na Suwalszczyznę. Tam zaledwie 11 st. C, przy czym odczuwalne temperatury nie powinny być o wiele niższe z uwagi na słaby wiatr. Synoptycy ostrzegają jednak, że nie można wykluczyć silniejszych podmuchów.

Polska w zasięgu wyżu. Na termometrach do 17 st. C

Nieco cieplej niż na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu będzie w sobotę w centrum i na Lubelszczyźnie, gdzie maksymalnie zobaczymy na termometrach 15 st. C. Takie wartości IMGW prognozuje dla okolic Łodzi, dla Warszawy natomiast - 13 st. C, a dla Lublina - 12 st. C. Tu również możliwe są silniejsze porywy wiatru.

Jeśli chodzi o najcieplejsze regiony w Polsce, w sobotę będą to Ziemia Lubuska oraz Opolszczyzna, Dolny Śląsk i Śląsk. Dla Wrocławia, Opola, Katowic i Zielonej Góry przewidywane wartości temperatury sięgną 17 st. C. Tyle samo także miejscami w Małopolsce, m.in. w Krakowie. W Sudetach wiać może z prędkością do 70 km/h.

W całym kraju nie powinno w sobotę padać i taka aura utrzyma się do końca tygodnia. Noc z soboty na niedzielę dosyć chłodna - od -2 st. C w Tatrach i kotlinach podgórskich, przez 3 st. C w centrum i na Pomorzu, do maksymalnie 8 st. C w okolicach Szczecina. Na południu oraz Warmii i Mazurach pojawią się również mgły. Reklama

