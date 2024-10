Polska w objęciach złotej jesieni. Nowa prognoza na weekend

Warunki w Polsce przez weekend cały czas będzie formować wyż, którego centrum utrzyma się nad wschodnią Europą. Dzięki temu przez najbliższe dni będzie sucho: "Do poniedziałku bez opadów deszczu" - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda w weekend nas rozpieści

Noc z piątku na sobotę najchłodniejsza będzie na wschodzie, gdzie można się spodziewać 0 st. C. Lokalnie przy gruncie panować mogą przymrozki dochodzące do -2 stopni Celsjusza. Około -1 st. C może być również na terenach podgórskich Karpat. Potem jednak zrobi się cieplej.

W pierwszy dzień weekendu centrum wyżu Werner ma się znajdować nad Litwą i swoim zasięgiem obejmie on również nasz kraj. Będzie pogodnie, a nieco więcej chmur może pojawić się lokalnie na zachodzie. Deszczu jednak na pewno nie musimy się obawiać.

Sobota, chociaż słoneczna i spokojna, na wschodzie będzie jeszcze dość chłodna, z temperaturami dochodzącymi do zaledwie 11 stopni Celsjusza. W centrum i nad morzem można będzie liczyć na około 14 st. C, jednak wyraźnie cieplej będzie na Śląsku i Małopolsce: do 19 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jednak nad morzem będzie w porywach osiągać do 60 km/h, a wysoko w Sudetach do 70 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę najchłodniej będzie na wschodzie Polski. Lokalnie na terenach podgórskich Karpat może być do -3 st. C / wxcharts /

Pogodna kontynuacja w niedzielę

W nocy temperatura znowu wyraźnie spadnie, do 0 st. C na południowym wschodzie, około 4 stopni w centrum do 9 st. C na zachodnim wybrzeżu. Przymrozki znowu mogą wystąpić na terenach podgórskich Karpat i wynieść do -3 stopni - prognozuje IMGW. Reklama

Pogoda w niedzielę będzie kontynuacją tej z pierwszej części weekendu. Centrum wyżu przesunie się nad Białoruś i cały czas będzie formować pogodę również u nas.

Czeka nas więc kolejny pogodny i bezchmurny dzień. Termometry w niedzielę pokażą od 10 stopni na wschodzie, przez około 15 st. C w centrum do 18 stopni Celsjusza w zachodniej części Polski.

Najmocniej powieje na Przedgórzu Sudeckim: lokalnie w porywach do 65 km/h. W pozostałych częściach kraju wiatr będzie słaby i umiarkowany.

