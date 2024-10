Prognoza pogody na piątek bez większych gróźb

Silniejszy wiatr pojawi się nad morzem: w porywach może osiągać do 55 km/h. Oprócz tego w Beskidzie Śląskim i Żywieckim podmuchy mogą dochodzić do 60 km/h, zaś na Przedgórzu Sudeckim do 90 km/h, choć wieczorem osłabną do 60 km/h. Najmocniejszych porywów wiatru IMGW spodziewa się wysoko w Sudetach - do 110 km/h.