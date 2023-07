- Słowa Łukaszenki o tym jak to bardzo wagnerowcy chcą się wybrać na wycieczkę do Rzeszowa czy Warszawy są klasycznym, prostackim elementem wojny psychologicznej - powiedział w czwartek szef MSWiA Mariusz Kamiński. - Wszystkich potencjalnych turystów przywitamy w sposób adekwatny - dodał. Białoruski dyktator o chęci "wybrania się do Polski" najemników z Grupy Wagnera mówił podczas niedawnej rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.