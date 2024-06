W Radnicy (woj. lubuskie) 12 czerwca około godziny 19.30 policjanci krośnieńskiej drogówki chcieli zatrzymać do rutynowej kontroli jeden z przejeżdżających samochodów marki Ford.

Nie zatrzymali się do kontroli. Pościg za uciekinierami

"W trakcie ucieczki kierowca forda mondeo nie stosował się do zakazów wyprzedzania oraz swoim zachowaniem zmuszał pojazdy jadące z przeciwnego kierunku do gwałtownego hamowania i zmiany kierunku ruchu. Po przejechaniu Krosna Odrzańskiego i Osiecznicy skierował się w kierunku miejscowości Czetowice, gdzie wjechał w ślepą drogę i porzucił auto w zaroślach" - przekazała kom. Justyna Kulka z KPP w Krośnie Nadodrzeńskim.

Następnie z samochodu wybiegli mężczyźni, którzy skierowali się do lasu . Funkcjonariusze słysząc hałas łamanych gałęzi udali się za nimi. W pewnym momencie policjanci zauważyli, że mężczyźni wchodzą do stawu i ukrywają się między trzcinami.

Z wody wyszło czterech mężczyzn, którzy oddali się w ręce służb. Po zatrzymaniu zostali doprowadzeni do komendy, gdzie zapewniono im odzież oraz wyżywienie.

Na miejscu ustalono że zatrzymani to obywatele Jemenu, Syrii oraz Afganistanu w wieku 17-36 lat, którzy usłyszeli już zarzut nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski oraz usiłowania przekroczenia granicy państwa z Polski do Niemiec.