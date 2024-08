Minister zaskoczyła wypowiedzią o wieku emerytalnym. "Nie mówię, że jutro"

Wiek emerytalny w Polsce. Minister zaskoczyła wypowiedzią

Obecnie wiek uprawniający do przejścia na emeryturę jest różny dla kobiet i mężczyzn, wynosząc odpowiednio 60 i 65 lat. Reforma wprowadzona przez rząd PO-PSL w 2013 roku miała na celu stopniowe zrównanie tego wieku do 67 lat dla obu płci. Plan zakładał, że zwiększenie wieku emerytalnego obejmie mężczyzn do 2020 roku, a kobiety do 2040 roku. Jednak w 2017 roku rząd PiS cofnął te zmiany, przywracając poprzednie wartości.