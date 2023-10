- To, co wydarzyło się dzisiaj, nigdy nie miało miejsca w Izraelu. Dopilnuję, aby się nie powtórzyło - zapewnił późnym wieczorem Benjamin Netanjahu w oświadczeniu w mediach społecznościowych. Lider Likudu dodał, że siły zbrojne natychmiast "wykorzystają całą swoją moc, by wyłączyć możliwości bojowe Hamasu".