Pogoda pogarsza się z dnia na dzień. O ile pierwsze prognozy mówiły o przymrozkach przypadających na środę i czwartek, tak najnowsze analizy wskazują, że zimny front da o sobie znać z opóźnieniem.

Pogoda już cię nie zaskoczy! Sprawdzaj dokładne prognozy w naszym serwisie

Pogoda w Polsce. Przed majówką powieje chłodem

Pierwsze przymrozki mogliśmy odczuć w czwartek rano, jednak prawdziwy ziąb dopiero nadejdzie. Wszystko z powodu zimnego powietrza znad okolic bieguna północnego. Jak informuje portal twojapogoda.pl, w piątek nad ranem słupki rtęci mogą pikować nawet do 8 stopni poniżej zera.

Bardziej "łaskawą" prognozę przekazuje IMGW. "W nocy z czwartku na piątek temperatura minimalna ma wynieść od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C w Małopolsce, nad morzem będzie to około 4 st. C. Przygruntowe przymrozki sięgną do -6 st. C." - czytamy.

Zima wciąż daje znać o sobie zwłaszcza w górach. "Nie dość, że wciąż leży ponad 1,5 metra śniegu, to właśnie dopadało go kolejnych 20 centymetrów. Największe śnieżyce przeszły nad szczytowymi partiami Tatr , zapewniając mnóstwo białego puchu aż do majówki" - czytamy w serwisie Twoja Pogoda.

Opady śniegu możliwe są także w środku dnia. Według najnowszej prognozy pogody, opracowanej przez IMGW, "w czwartek w kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Przewidywane są także przelotne opady deszczu, lokalnie krupy śnieżnej, zwłaszcza na północy Polski. W szczytowych partiach gór (powyżej 1100 m n.p.m) możliwe słabe opady śniegu".