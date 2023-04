Alert IMGW obowiązuje we wtorek do godz. 20. którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Grad może wystąpić miejscowo.

Z kolei w pasie południowym od powiatu nowotarskiego do bieszczadzkiego do rana występują intensywne opady deszczu. Ostrzeżenie w tym rejonie obowiązuje do godz. 17.

Prognoza przed majówką

Choć z wtorku na środę należy spodziewać się więcej rozpogodzeń i przejaśnień, a strefa opadów przemieści się na wschodnie krańce kraju, to słońcu będzie towarzyszyć znaczny spadek temperatury. Przy gruncie na Pomorzu, zachodzie i południu oznacza to do minus 2 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna w dzień dla większości kraju wyniesie od 9 do 14 stopni, z kolei nad morzem i w rejonach podgórskich - od 4 do 8 stopni Celsjusza.