Pogoda przed majówką. Najnowsza prognoza na środę i czwartek

Cieplej, lecz niewiele, będzie w ciągu dnia. " W środę temperatura maksymalna wyniesie od 8 do 11 st. C, w obszarach podgórskich od 5 do 7 stopni" - informuje IMGW. Dodatkowo najbliższe dni mogą obrzydzić nam także opady deszczu. Te prognozowane są zwłaszcza we wschodniej Polsce, ale nie wyklucza się ich także na południu kraju.

Odrobinę lepiej może być w czwartek. Według prognoz temperatura maksymalna wyniesie od 8 do 12 st. Celsjusza. Chłodniej może być na północy kraju - tam słupki rtęci poszybują w okolice 7 stopni nad zerem.

Większym problemem może okazać się zachmurzenie. O ile w środę niebo nad Polską będzie względnie przejrzyste i słoneczne, o tyle w czwartek prognozowane jest zachmurzenie duże i umiarkowane.