Majówka to okres od 1 do 3 maja, czyli od Święta Pracy do Święta Konstytucji 3 Maja. W tym roku majówka wypada korzystniej niż w innych latach, bo 1 maja jest w poniedziałek. Dlatego Polacy ruszają na weekend majowy wcześniej, bo już w sobotę 29 kwietnia. To dlatego prognozę pogody na majówkę zaczynamy od tego dnia. Czy będzie słońce, ciepło i świetne warunki do spędzenia czasu na zewnątrz?

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Reklama

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) regularnie publikuje eksperymentalne prognozy długoterminowe. Także i teraz synoptycy przygotowali przewidywania dotyczące pogody w maju, uwzględniając również długi weekend majowy. Na co trzeba się przygotować w tę majówkę?

Majówka 2023. Prognoza IMGW na pierwszy tydzień maja

Meteorolodzy z IMGW-PIB przewidują na pierwszy tydzień maja pogodę podobną do tej z zeszłych lat. Jak na razie nie zapowiada się na to, żeby nadchodząca majówka była wyjątkowo ciepła lub w drugą stronę, szczególnie zimna. Może być to duże ułatwienie dla tych, którzy wiedzą, czym charakteryzuje się pogoda na przełomie kwietnia i maja.

Czytaj również: Przymrozki, śnieg i mróz? Szokujące prognozy przed majówką

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy nie podał dokładnej temperatury, która będzie panować w poszczególne dni. Synoptycy zdecydowali się na uśrednienie tej wartości. Mediana temperatury maksymalnej w majówkę 2023 będzie wynosić od 11 stopni Celsjusza na Pomorzu i do 16 stopni Celsjusza w Małopolsce i Podkarpaciu.

Majówka 2023. Czy w majówkę będzie padać? Odpowiadamy

IMGW-PIB podało również informacje na temat możliwych opadów. Prawdopodobnie spadnie nieco deszczu, do około 10 mm, przede wszystkim w południowej części Polski. Najzimniej będzie w górach, gdzie istnieje 7-procentowe prawdopodobieństwo, że temperatura spadnie poniżej zera.

Zdjęcie IMGW opublikowało prognozę długoterminową na maj 2023 / IMGW-PIB / imgw.pl / materiał zewnętrzny

Pogoda na majówkę 2023: Kiedy najcieplej? W które dni będzie padać?

Nie brakuje rzetelnych narzędzi synoptycznych online, dzięki którym można sprawdzić szczegółowo, jaka będzie pogoda w majówkę. Jednym z nich jest aplikacja Interia Pogoda. Można ją zainstalować z Google Play lub App Store

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Z danych pogodowych na majówkę 2023 serwisu Interia Pogoda wynika, że 1 maja najcieplej będzie w Opolu i Rzeszowie, gdzie będzie 17 st. Celsjusza. Z kolej najchłodniej w ciągu dnia będzie w Gdańsku i Olsztynie, gdzie termometry pokażą 12 kresek.

W święto Trzeciego Maja sporo chmur i przelotnego deszczu. 13 stopni w Gdańsku, gdzie będzie najzimniej. Najcieplej w Opolu, Poznaniu i Rzeszowie, gdzie termometry wskażą 17 stopni.

Czytaj również:

Astrolog chce zmienić nazwę Sri Lanki. "Obecna przynosi pecha"

"Le Monde": Amerykanie żyją coraz krócej. Jest najgorzej od 1996 roku