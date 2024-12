" Przed nami dzień pochmurny, z opadami i niekorzystnymi warunkami biometeo, które będą uwarunkowane ograniczonym dopływem promieniowania słonecznego oraz wilgotnym środowiskiem" - czytamy na profilu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Facebooku. Od rana do wieczora warunki będą mało sprzyjające.

Pogoda w środę nie spodoba się nie tylko Barbarom

Rano miejscami na Pomorzu utrzymują się gęste mgły ograniczające widzialność nawet do 100 metrów. Musimy się przygotować na słabe opady deszczu i mżawki, a także deszczu ze śniegiem. Na północy i południu będzie też padać śnieg - prognozuje IMGW .

Pogoda bez pozytywnych elementów

Pod względem temperatur środa nie będzie się znacząco różnić od wcześniejszych dni. Termometry pokażą od 1 stopnia na południu do około 4 st. C w przeważającej części kraju. Najcieplej będzie na Mazowszu i nad morzem, gdzie można liczyć na 6 stopni, zaś najchłodniejszymi miejscami będą tereny podgórskie Karpat: tam lokalnie może nawet panować mróz do -2 stopni Celsjusza.