Ute nas nie rozpieści. Alerty potrwają prawie do południa

Na przyjemną aurę nie mamy co liczyć. Wtorek szykuje masę nieprzyjemnych niespodzianek. Zadba o to niż Ute, który przyniesie do naszego kraju sporo chmur oraz deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach również śniegu. Oprócz tego na południowym wschodzie mieszkańcom mocno we znaki mogą się dać gęste mgły. Sprawdź prognozę pogody na wtorek.