Wraz z końcem majówki pogoda postanowiła splatać nam wszystkim figla. Upalne dni odejdą w zapomnienie, a wszystko to przez "wrota Arktyki", które sprowadzą do nas nie tylko przymrozki, ale także opady deszczu. Według długoterminowej prognozy pogody na słońce i wysokie temperatury w najbliższym czasie nie ma co liczyć.