Pogoda w Polsce. Majówka zakończona burzami i gradem

Jak wskazują meteorolodzy, godziny popołudniowe i wieczorne dla mieszkańców zachodniej, centralnej i północnej części kraju przyniosą mocno odczuwalną zmianę w pogodzie . Z informacji podawanych przez analityków wynika, że w momencie załamania pogody należy spodziewać się silnego wiatru do 70-80 km/h i bardzo obfitych opadów deszczu, nawet do 20-30 litrów na metr kwadratowy ziemi. Lokalnie może wystąpić grad.

Również pod względem temperatury, szczególnie na północy, odczuje się znaczną zmianę. W Koszalinie słupki rtęci wskażą zaledwie 14 stopni Celsjusza . Chłodniej niż w ostatnich dniach będzie także w Szczecinie , Gdańsku i Zakopanem, gdzie temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. W pozostałych częściach Polski od 22 do 26 stopni, jednak w trakcie burz należy spodziewać się odczuwalnego ochłodzenia.

Pogoda. Majówka zakończona. Ostrzeżenia IMGW

Pogoda będzie się zmieniała, ale temperatura spadnie tylko nieznacznie. Najcieplej będzie w centralnych i południowych regionach Polski, gdzie słupki rtęci wskażą 25-26 stopni Celsjusza. Niewiele chłodniej będzie na wschodzie naszego kraju, gdzie mieszkańcy mogą liczyć na temperatury rzędu 22-23 stopni C. Najchłodniej będzie na zachodzie i północy, tam na termometrach od 16 stopni w Koszalinie do maksymalnie 21 we Wrocławiu.