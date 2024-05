Koniec z dobrą pogodą. Opady deszcze, lokalne burze z gardem, częściowe zachmurzenie i spadek ciśnienia - taka zapowiada się końcówka majówki w Polsce.

Przedstawiamy prognozę pogody na sobotę i niedzielę, kończące długi majowy weekend.

Pogoda. Majówka sie kończy. Idą burze

W sobotę w większej części kraju będzie występować małe i umiarkowane zachmurzenie. W zachodniej części Polski mogą chwilami wystąpić duże zachmurzenia i tam również należy spodziewać się miejscami przelotnych opadów deszczu oraz lokalnie mogą pojawić się burze. Możliwy jest również grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to około 20 mm. Reklama

Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C w rejonach podgórskich i miejscami na północy do 26 st. C w centrum, chłodniej będzie nad samym morzem od 13 st. C do 15 st. C.

Według prognozy pogody wiatr będzie słaby, na zachodzie północno-zachodni i północny, na pozostałym obszarze zmienny z przewagą kierunków wschodnich. W czasie burz możliwe są porywy do 70 km/h

Pogoda na majówkę. Ostatnia noc weekendu

W nocy z sobotę na niedzielę na przeważającym obszarze kraju wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na zachodzie będzie duże i tam miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Przewidywana suma opadów w czasie burz to około 15 mm.

Zwracamy szczególną uwagę kierowcom przemieszczającym się w czasie ostatniej majówkowej nocy, gdyż po północy może pojawić się krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 300 m.

Temperatura minimalna będzie wynosić od 6 st. C na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, do 13 st. C na zachodzie, lokalnie w dolinach karpackich nastąpi spadek temperatury do 3 st. C. Reklama

Wiatr zapowiada się słaby i zmienny. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda. Majówka a ostrzeżenia IMGW

W niedzielę pogoda zapowiada się podobnie jak dzień wcześniej. Zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane lub duże. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Możliwy jest także grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to około 20 mm.

Temperatura maksymalna od 20 st. C do 25 st. C, chłodniej nad samym morzem od 13 st. C do 15 st. C.

Wiatr zapowiada się raczej słaby i umiarkowany. Inaczej jednak będzie na zachodzie Polski. Tutaj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmuje o zmianie pogody.

"Dla woj. zachodniopomorskiego podniesiony został stopień ostrzeżenia na 2. Obserwowane i prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady do 30mm, lokalnie ok. 50 mm oraz porywy do 80 km/h. Możliwy grad" - czytamy w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że mogą wystąpić zjawiska atmosferyczne, które są bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. Reklama

Ostrzeżenia IMGW. Burze popsują majówkę

IMGW na swoich mediach społecznościowych wydał również ostrzeżenie hydrologiczne.

"Gwałtowne wzrosty stanów wody 1 st. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia" - czytamy w komunikacie IMGW.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna oraz południowo-zachodnia część kontynentu będzie pod wpływem wyżów, pozostały obszar Europy znajdzie w zasięgu rozległego układu niżowego z ośrodkiem głównym nad Anglią i Morzem Północnym.

Polska znajdzie się w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. W zachodniej połowie kraju zaznaczy się linia zbieżności, poprzedzająca pofalowany front atmosferyczny. Pozostaniemy w ciepłym powietrzu polarnym, na wschodzie suchym, na zachodzie wilgotniejszym.

