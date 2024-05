Pogoda. Deszcz i burze w Polsce. Uwaga na opady gradu

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotny deszcz i burze , bez opadów jedynie na krańcach wschodnich Lubelszczyzny. Najsilniejsze burze występować będą w pasie od Pomorza Gdańskiego, Warmii i Mazur przez Wielkopolskę, Kujawy oraz Mazowsze po Dolny i Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie - w ich trakcie prognozowana suma opadów lokalnie do 25 mm oraz opady gradu.

Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza, 21 stopni na zachodzie, nad morzem i w kotlinach górskich do 24 stopnie Celsjusza, 26 stopni na pozostałym obszarze kraju; chłodniej tylko w Helu, około 14 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h.