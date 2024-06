Prognoza pogody. Nad Polskę sunie masa zimnego powietrza

Wyraźne ochłodzenie w pogodzie już w niedzielę poczują mieszkańcy północy kraju, gdzie temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 15 do 19 stopni C. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni C. na Pomorzu, około 11 stopni w centrum, do 17 stopni w Małopolsce.