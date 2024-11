Grudzień zbliża się wielkimi krokami. Więc wiele osób chce wiedzieć, czy w Boże Narodzenie może liczyć na śnieg. Niedawny atak zimy mógł dać nam nadzieję na białe święta, jednak najnowsze dane nie są zbyt optymistyczne. Wiele wskazuje na to, że pierwsza połowa kolejnego miesiąca będzie chłodna, jednak potem zrobi się cieplej. Choć śniegu nie powinno zabraknąć, to nie ma pewności jak długo on poleży. Sprawdź, jakiej pogody można się spodziewać w kolejnych tygodniach.