Pogoda w najbliższych dniach już nie będzie tak spokojna jak wcześniej. W tej części Europy będą dominować głębokie niże, a przez Polskę przejdą fronty atmosferyczne - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Będzie znacznie więcej deszczu ze śniegiem i śniegu, już nie tylko w górach.

Śniegu coraz więcej

Poniedziałek będzie wietrzny na północy i południu - miejscami podmuchy w porywach osiągną prędkość 80-90 km/h. Będzie to również dzień z większymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i lokalnie słabego śniegu w północnej i południowej części kraju.

W nocy z poniedziałku na wtorek zrobi się mroźnie, z temperaturami od -2 do 1 st. C. Na Podhalu może być do -4 stopni. To zapowiedź kolejnego nieprzyjemnego dnia.

Pogoda jesienna, z zimowym akcentem

Wtorek będzie pochmurny, z opadami deszczu w niemal całej Polsce. Jednak w górach i na północy kraju opady okresowo przejdą w deszcz ze śniegiem i śnieg - prognozuje IMGW.

Bardzo ciężka sytuacja może panować na Pomorzu, gdzie możemy mieć do czynienia ze śnieżycami, a przynajmniej ciężkimi opadami deszczu ze śniegiem, podczas których widzialność może być bardzo ograniczona.

We wtorek w górach oraz na północy kraju spadnie więcej deszczu ze śniegiem i śniegu - prognozuje IMGW / wxcharts /

Przyczyni się do tego silny wiatr, wiejący w porywach do 80 km/h. Tak samo mocno może wiać na terenach podgórskich, a wysoko w górach porywy mogą osiągać nawet 110 km/h.

Wciąż jednak będzie jeszcze w miarę ciepło, z temperaturami od 6 do 9 stopni Celsjusza. Jedynie na północnym wschodzie w ciągu dnia nie będzie więcej niż 4 stopnie. Reklama

Pogorszenie w połowie tygodnia

Środa też będzie pochmurna i wietrzna, choć w środę porywy nad morzem nie powinny już przekraczać 60 km/h.

W dalszym ciągu jednak na Pomorzu oraz w górach oprócz deszczu ze śniegiem może też padać śnieg. Wciąż temperatury będą jednak dodatnie i wyniosą od 3 do 5 st. C, a na najcieplejszym wschodzie od 6 do 9 stopni.

Kolejny dzień przyniesie jednak wyraźne ochłodzenie, które wraz z ciągłymi opadami śniegu sprawi, że poczujemy prawdziwe dotknięcie zimy.

W środę będzie chłodno, a do tego na Pomorzu i w górach znowu będzie padać deszcz ze śniegiem i śnieg / wxcharts /

Czwartek będzie pochmurny, z przejaśnieniami głównie na wschodzie. Mieszkańcy zachodu muszą się jednak liczyć z przelotnymi opadami śniegu lub śniegu z deszczem. Wiatr osłabnie, choć na nad morzem w porywach wciąż może wiać do 55 km/h.

Zrobi się zimno. W większości Polski będzie od 0 do 3 stopni Celsjusza. Tylko nad samym morzem będzie około 5 st. C. W nocy z czwartku na piątek będzie już mroźnie, z temperaturami od -3 st. C do zera w większości kraju. Na Podkarpaciu mróz wyniesie od -7 do -5 stopni. Powyżej zera będzie tylko na Wybrzeżu (około 2 st. C). Reklama

Pogoda bardziej zimowa

Pod koniec tygodnia aura w wielu miejscach będzie bardziej typowa dla zimy niż jesieni. W piątek w większości kraju będzie słabo padać śnieg, a miejscami deszcz ze śniegiem.

Wciąż będzie zimno: przeważnie od 0 do 3 stopni, a na terenach podgórskich Karpat w ciągu dnia mróz do -2 st. C. W nocy w całym kraju będzie od -2 do 0 st. C.

Sobota przyniesie większe przejaśnienia i rozpogodzenia, choć w centrum i na wschodzie będzie dużo chmur. Lokalnie, głównie w północnej połowie Polski możliwe będą słabe, przelotne opady śniegu. Nad Bałtykiem może padać deszcz.

W weekend padać może przede wszystkim na Śląsku i w Małopolsce. Lokalnie mogą to być opady marznące / wxcharts /

Zrobi się nieco cieplej i w ciągu dnia termometry pokażą od 1 do 4 stopni Celsjusza.

W niedzielę natomiast pogoda się uspokoi i w większości kraju nie powinno już padać. Deszcz i deszcz ze śniegiem może padać głównie na Śląsku i w Małopolsce. Lokalnie mogą to być marznące opady powodujące gołoledź. Termometry w ciągu dnia pokażą od zera do 3 stopni, a w nocy od -2 st. C do zera.



