Sobota w praktycznie całym kraju była pogodna i ciepła jak na początek listopada. Jedynie we wschodniej części kraju odczuwalny był silniejszy wiatr, wiejący w porywach do 60 km/h, ale i on stopniowo łagodniał.

Noc jednak przyniesie już wyraźnie odczuwalne ochłodzenie, a lokalnie pojawią się przymrozki. Najchłodniej będzie na południu kraju - tam do -6 st. C, najcieplej natomiast na Pomorzu - tam na termometrach 3 st. C. W centrum zaś stabilne 1 st. C. Reklama

Pogoda. IMGW: Idą przymrozki i ochłodzenie

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w nocy niebo przeważnie będzie pogodne, jedynie na Wybrzeżu możliwe więcej chmur, ale i z nich nie powinno padać. Uważać należy tylko na porywisty wiatr w rejonie Zatoki Gdańskiej, a nad ranem na tworzące się lokalne mgły, ograniczające widzialność do 300 m.

Niedziela w całym kraju będzie sucha i dosyć pogodna, choć na północy mogą pojawiać się chwile ze słabymi opadami deszczu. Temperatura od 4 st. C na Podhalu, przez 6-7 st. C na krańcach wschodnich i południowych, do 10 st. C na zachodzie i nad samym morzem.

Jeśli chodzi o wiatr, ten nie będzie dokuczał mieszkańcom południowej i centralnej części Polski, natomiast na Wybrzeżu możliwe porywy do 75 km/h. Wiać będzie przeważnie z południowego zachodu i zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1014 hPa i stopniowo będzie spadać.

Pogoda w Polsce. Zrobi się chłodniej i bardziej pochmurno

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie już nieco cieplejsza niż poprzednia, ale i bardziej pochmurna. Na północy możliwe nawet przelotne opady deszczu. W południowej części Polski pogodnie i bez opadów. Reklama

Termometry wskażą od 1 st. C w rejonach podgórskich do 7-9 st. C w północnej części kraju. Lokalnie możliwe też lekkie przygruntowe przymrozki. Wiatr porywisty zwłaszcza na Wybrzeżu.

Z kolei poniedziałek upłynie nam pod znakiem chmur i okresowych opadów deszczu lub mżawki. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 4 st. C na Podhalu i 6 st. C na północnym wschodzie, ok. 10 st. C w centrum, do 13 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju okresami porywisty, północny i północno-zachodni tylko na Pomorzu z kierunków wschodnich. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h.

