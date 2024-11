Pogoda zaczyna się zmieniać. Widać to nie tylko na termometrach

Na południowo-wschodnim krańcu Polski, w rejonach podgórskich Bieszczadów, wciąż utrzymuje się dość silny i porywisty wiatr, który w porywach osiąga około 75 km/h - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na szczęście niedługo wiatr osłabnie . Nie oznacza to jednak, że w Polsce przez cały dzień będzie spokojnie.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda we wtorek stawia na jesień

Poniedziałek okazał się wyjątkowo ciepłym dniem, z temperaturami miejscami przekraczającymi nawet 18 stopni Celsjusza. Tak było o godz. 5:40 na stacji meteorologicznej Pszenno w powiecie świdnickim, gdzie zanotowano 18,2 st. C. To był jednak incydent, który we wtorek się nie powtórzy, ponieważ odczujemy wyraźne ochłodzenie.