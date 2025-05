Prognoza pogody na sobotę. Deszcz, silny wiatr, a do tego chłód

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Suma opadów wyniesie do 15 mm, a lokalnie na północy do 20 mm.

W Tatrach przyrost porywy śnieżnej o 8 cm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 8 stopni Celsjusza do 12 stopni , na Podhalu około 5 stopni, cieplej na zachodzie, od 12 stopni Celsjusza do 16 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach do 60 km/h, na wybrzeżu okresami silny i bardzo silny, do 45 km/h, w porywach do 65 km/h, przeważnie z kierunków północnych i zachodnich. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach 80 km/h, w Karpatach 65 km/h.