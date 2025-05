W tym rejonie kraju przygruntowych przymrozków można się spodziewać w nocy z piątku na niedzielę . Mogą one osiągać do około -3 stopni Celsjusza . Innym niebezpiecznym zjawiskiem będzie silny wiatr, który nad morzem w porywach osiągnie do 70 km/h.

Będzie chłodno, zwłaszcza na północnym wschodzie: do 8 stopni. W centrum niewiele więcej, 11 st. C, a najcieplej na zachodzie: do 16 stopni Celsjusza. Uczucie chłodu zwiększy silny wiatr, który na zachodzie w porywach osiągnie do 60 km/h, a nad morzem do 70 km/h.