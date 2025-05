Chłodne dni nie chcą ustąpić wraz z nastaniem nowego tygodnia. Jak wcześniej informowali synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na wyższe temperatury trzeba będzie poczekać jeszcze kilka dni, w dodatku ograniczą się one do zachodniej części kraju. Jednak kiedy ocieplenie rozleje się na pozostałą część Polski? Odpowiedź na to pytanie przynoszą prognozy średnioterminowe IMGW.