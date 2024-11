PiS wciąż bez wielkich pieniędzy. Apel Jarosława Kaczyńskiego

Podczas konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, powołując się na przepis prawny przekazał, że partiom politycznym w Polsce wypłaca się w ratach subwencję cztery razy do roku. Jak dodał, taka rata powinna być przyznana jego partii, ponieważ "nie ma żadnych prawomocnych decyzji odnoszących się do PiS, które by mogły podważyć tę zasadę".

- W tej chwili prawo w Polsce pod tymi rządami nie obowiązuje. W związku z tym pan minister finansów podjął najwyraźniej decyzję, że te pieniądze nie zostaną wypłacone. To dla nas nie jest żadnym zaskoczeniem, wiemy o co tutaj chodzi, o to, żeby zlikwidować w Polsce to, co jest fundamentem nowoczesnej demokracji - mówił Kaczyński. Reklama

Prezes PiS nadmienił, że jest to uderzenie w "główną partię opozycyjną, a więc uderzenie w same podstawy demokracji". - Naszym celem jest przywrócenie prawa i wyciagnięcie wszystkich wynikających z niego konsekwencji".

PiS bez subwencji. Jarosław Kaczyński apeluje o wsparcie finansowe

- Żeby do tego doszło, musimy obronić polską demokrację. Musimy zwrócić się do wszystkich obywateli, którzy są przekonani, że demokracja jest wartością i chcą być obywatelami, a nie poddanymi, o wsparcie - kontynuował Jarosław Kaczyński, przypominając, że już kiedyś partia zwracała się z podobną prośbą do zwolenników ugrupowania.

Prezes PiS dodał, że wkrótce rozpocznie się prekampania prezydencka, na którą potrzebne są środki. - Zwracam się z apelem do wszystkich obywateli dla których sprawa przyszłości demokratycznej przyszłości jest ważna, aby zechcieli nas wesprzeć, w miarę możliwości - podkreślił polityk.

- To mogą być niewielkie sumy. Dla tych, którzy mają większe możliwości, te sumy mogą być większe. Przy czym my nie oczekujemy ogromnych wpłat liczonych w tysiącach złotych. Nam chodzi o to, aby tych wpłat było dużo, żeby wielu obywateli zaangażowało się w tę sprawę. To już raz się udało - mówił Jarosław Kaczyński. Reklama

