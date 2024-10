PiS chce dymisji minister. Kaczyński zapowiada wniosek

- Mamy do czynienia z sytuacją kryzysową, nadzwyczajną i mimo że mamy problem z sytuacją, która wybiega daleko poza służbę zdrowia , to musimy zwrócić się właśnie w kierunki pani minister - tłumaczył prezes PiS.

W ocenie Kaczyńskiego "sposób działania pani minister jest bardzo szczególny". - To próba rozkładania odpowiedzialności na różne podmioty , na całe środowiska. To jest próba skłócania - skwitował.

Wotum nieufności dla Izabeli Leszczyny. Katarzyna Sójka: Nie spełniła swoich obietnic

- Pani minister nie przejmuje się tym, że nie spełniła swoich obietnic - stwierdziła Katarzyna Sójka , argumentując swoją opinię m.in. brakiem obiecywanego bonu stomatologicznego i dbałości o prawa kobiet m.in. "do urodzenia dziecka w swoim szpitalu" i korzystania ze znieczulenia.

- To wotum nieufności jest spowodowane wieloma wpadkami i błędami - podkreśliła była minister zdrowia zdrowia, wspominając o "kolejnych kontrowersjach", w tym o ograniczaniu dostępu do rehabilitacji, ograniczaniu przyjęć do szpitali i utrudnianiu pacjentom korzystania ze świadczeń medycznych.