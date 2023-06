Piotr Müller: Lider PO i były prezydent próbują obalać rząd

Oprac.: Anna Nicz

"Dziś przewodniczący Platformy Obywatelskiej i były prezydent RP próbują obalać rząd, który zerwał z polityką resetu w relacjach z Rosją, której konstruktorem byli Donald Tusk i Radosław Sikorski. To się samo komentuje" - napisał rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do odbywającego się w niedzielę marszu opozycji. - Śmieszy mnie trochę, kiedy stare lisy, siedzące w polityce wiele, wiele lat, organizują marsz antyrządowy i przedstawiają go jako spontaniczny protest obywatelski - powiedział z kolei w nowym odcinku podcastu premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Marsz opozycji w Warszawie. PiS komentuje / Twitter/Piotr Muller / Polsat News