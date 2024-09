Powódź w Polsce. Ukraina oferuje pomoc. "Jesteśmy zawsze blisko"

"Ukraina jest blisko i zawsze gotowa do niesienia pomocy narodowi polskiemu" - zapewniła Kondratiuk. We wpisie wiceprzewodnicząca ukraińskiego parlamentu opisała również, jak obecnie wygląda sytuacja na południu Polski. Wspomniała o zniszczonych tamach, mostach, prowadzonej ewakuacji ludności oraz o ofiarach wielkiej wody.

Południe Polski walczy z powodzią. Ukraina proponuje pomoc

- Mówił, że jeżeli jest potrzeba wysłania do Wrocławia komand ratunkowych, to on jest gotowy. Oczywiście odmówiłem tej pomocy, ale to rzeczywiście miłe, że Ukraińcy w tej trudnej dla nich sytuacji pamiętają o nas - mówił Sutryk.