KRS o działaniach ministra Bodnara. Działania dokonane "bez motywów i uzasadnienia"

"Tymczasem decyzja Ministra Sprawiedliwości obejmowała również sędziów delegowanych do innych sądów oraz sędziów delegowanych do Biura Krajowej Rady Sądownictwa, w tym Szefa Biura tej Rady. Odwołanie sędziów z sądów oraz z Biura Rady nie jest decyzją obejmującą resort ani podległe jednostki. Odwołanie zostało dokonane bez żadnych motywów i uzasadnienia, bez konsultacji z Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa i bez konsultacji z prezesami właściwych sądów " - zaznaczono w uchwale.

KRS przypomina, że z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na które powołuje się minister sprawiedliwości, wynika, że "poszanowanie wymogu niezawisłości sędziowskiej wymaga, aby przepisy dotyczące delegowania nie były wykonywane arbitralnie i bez poszanowania gwarancji niezawisłości i bezstronności , nie stwarzały instrumentu do politycznej kontroli treści orzeczeń sądowych".

"Przegląd kadr" w resorcie Adama Bodnara. Kilkunastu sędziów odwołanych z delegacji

W piątek minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Adam Bodnar odwołał 16 sędziów z delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Rady Sądownictwa, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury .

"Decyzja była wynikiem wstępnego przeglądu kadr, ze szczególnym uwzględnieniem delegacji sędziowskich nie tylko do resortu, ale także do podległych ministrowi Bodnarowi placówek" - przekazano w opublikowanym wówczas komunikacie. "Okazało się, że wiele stanowisk - obecnie zajmowanych przez sędziów delegowanych - może zostać obsadzonych przez urzędników" - napisano. Następnie zwrócono uwagę, że "dzięki temu sędziowie będą mogli wrócić do swoich macierzystych sądów i tam orzekać".