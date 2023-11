Orędzie Szymona Hołowni. "Zniknęły bariery"

Szymon Hołownia zaznaczył, że "Sejm ma przede wszystkim służyć tym Polakom, którzy na co dzień w nim nie bywają. Będzie bliżej zwykłych, codziennych spraw". Marszałek wskazał, że przez tych kilka dni wprowadził już w Sejmie pierwsze zmiany. - Zniknęły bariery, które od siedmiu lat niepotrzebnie odgradzały parlament od Polaków. Otwieramy znów Sejm na media - podkreślił.

- Zdecydowaliśmy też o poszerzeniu prezydium Sejmu, tak by mogli w nim zasiąść przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych od Lewicy po Konfederację. Tego wymaga szacunek do państwa głosów. Bo demokracja to rządy większości, z poszanowaniem praw mniejszości - kontynuował Hołownia.