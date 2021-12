Gdyby wybory miały odbyć się 19 grudnia, to najwięcej głosów zdobyłaby Zjednoczona Prawica, na którą zagłosowałoby 35,3 proc. ankietowanych, co oznacza spadek w stosunku do poprzedniego badania (-1,8 proc.).

Jednocześnie wzrosło poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, którą poparłoby 22,4 proc. badanych (+1,8 proc.) oraz w mniejszym stopniu dla Polski 2050 Szymona Hołowni, którą dziś wybrałoby 11,8 proc. Polaków (+1,2 proc.).

Podobnie jak w poprzednich badaniach, w parlamencie znalazłaby się także Konfederacja, z poparciem 8,2 proc. ankietowanych (-0,2 proc.) oraz Lewica z dorobkiem 7,6 proc. głosów (+0,7 proc.).





PSL poza Sejmem

Reklama

Pozostałe partie notowały niższe wyniki w porównaniu z poprzednim badaniem i znalazłyby się poza parlamentem.



10,7 proc. badanych nie zdecydowało, na kogo oddać swój głos. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 60 proc.





Zdjęcie / Research Partner /

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 10-13.12.2021, na ogólnopolskiej próbie 1033 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.