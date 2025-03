Program "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" to rządowa inicjatywa wspierająca osoby poruszające się na wózku inwalidzkim poprzez dofinansowanie zakupu lub dostosowania samochodu osobowego. Głównym celem jest zwiększenie ich niezależności oraz ułatwienie codziennej aktywności. Program realizowany jest na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie z PFRON. Ile można otrzymać?

Wysokość dofinansowania zależy od ceny pojazdu i jego przeznaczenia - wyższe wsparcie przysługuje na samochody dla pasażerów niż dla kierowców z niepełnosprawnością. W przypadku aut dostosowanych do prowadzenia maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów do kwoty 150 tys. zł, a powyżej tej sumy stopniowo maleje (np. dla ceny 250 tys. zł to już tylko 50 proc.).

Dla pojazdów przeznaczonych dla pasażerów dofinansowanie może sięgać nawet 85 proc. wartości auta do 130 tys. zł, lecz przy droższych modelach również ulega stopniowej redukcji.

W tegorocznej edycji programu PFRON przeznaczy 210 milionów złotych na wsparcie beneficjentów. Podział środków odbędzie się proporcjonalnie do liczby wniosków oraz osób z niepełnosprawnością w danym województwie. Osoby, które otrzymają dofinansowanie, zobowiązują się do użytkowania pojazdu przez co najmniej 60 miesięcy oraz do jego eksploatacji zgodnie z celem programu, co ma podlegać regularnej kontroli.

Nowy nabór do programu wsparcia. Wnioski do końca marca

Piąta tura składania wniosków w ramach programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" rozpoczęła się 3 marca 2025 roku o godzinie 10:00 i potrwa do 31 marca 2025 roku do godziny 23:59.

Cała procedura odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia PFRON, co oznacza, że wnioskodawcy muszą dysponować profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Osoby bez doświadczenia w obsłudze systemów teleinformatycznych mogą skorzystać z pomocy pracowników poszczególnych oddziałów Funduszu, którzy udzielą wsparcia w wypełnieniu formularza.

Formularz zgłoszeniowy musi jasno określać, czy wniosek dotyczy pojazdu przeznaczonego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością, czy dostosowanego do przewożenia jej jako pasażera. Do dokumentacji trzeba dołączyć skan orzeczenia potwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności lub dokument równoważny oraz oświadczenie o konieczności stałego korzystania z wózka inwalidzkiego.

W przypadku wniosków o dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do kierowania przez osobę niepełnosprawną wymagane jest także prawo jazdy kategorii B.

Po zakończeniu naboru wnioski są oceniane na podstawie systemu punktowego, uwzględniającego m.in. wiek wnioskodawcy oraz liczbę osób niepełnosprawnych w gospodarstwie domowym. Fundusz zobowiązuje się do poinformowania wnioskodawców o wynikach w ciągu 45 dni od zakończenia naboru.

Osoby, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą musiały podpisać umowę o dofinansowanie - dokument można zatwierdzić elektronicznie lub osobiście. Dopiero po dopełnieniu tej formalności możliwe będzie wykorzystanie środków na zakup lub dostosowanie samochodu.

