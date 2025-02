Kto może ubiegać się o świadczenie wspierające? Harmonogram

O przyznanie świadczenia wspierającego mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat. Prawo do wsparcia jest ustalane na podstawie decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, który przyznaje punkty, od których zależy wysokość kwoty świadczenia.

Warto podkreślić, że świadczenie wspierające będzie przysługiwać tylko w momencie, gdy zgodnie z decyzją wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, wnioskująca osoba otrzyma od 70 do 100 pkt w ramach poziomu potrzeby wsparcia .

Świadczenie wspierające 2025. Jakie kwoty po podwyżkach?

Kwota świadczenia wspierającego jest powiązania z rentą socjalną . To, na jak duże wsparcie może liczyć dana osoba, zależy od liczby uzyskanych punktów świadczących o danym poziomie potrzeby wsparcia. Aktualne kwoty przedstawiają się następująco:

Warto pamiętać, że renta socjalna jest corocznie waloryzowana 1 marca. Wobec tego podwyżce ulegają także kwoty poszczególnych poziomów świadczenia wspierającego. Nie znamy jeszcze wskaźnika waloryzacji, jednak biorąc pod uwagę parametr podany w ustawie budżetowej (5,82 proc.) możemy przypuszczać, że renta socjalna wzrośnie z 1780,96 zł do 1884,61 zł brutto. Oznacza to, że świadczenie wspierające mogłoby wynieść od około 754 zł do około 4146 zł.