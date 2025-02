Wsparcie z pomocy społecznej 2025. Wzrosły kryteria dochodowe

Jak wynika z art. 9 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co trzy lata. Uwzględniane są wówczas wyniki badań progu interwencji socjalnej. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie rządowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analizowało "możliwość zmian zmierzających do tego, by weryfikacja odbywała się obligatoryjnie co roku".