ZUS nie zmniejszy świadczenia emerytom. Wystarczy złożyć wniosek

Istnieje jednak sposób, by uniknąć potrącania podatku od trzynastki i czternastki - wystarczy złożyć do ZUS wniosek EPD-21. Dokument ten pozwala na wypłatę pełnej kwoty bez pomniejszania jej o zaliczki na podatek dochodowy, co oznacza, że seniorzy mogą otrzymać więcej pieniędzy na bieżące wydatki. Szacuje się, że w skali roku zapewnia to do dyspozycji dodatkowe 400 zł (w 2025 roku świadczenia zostaną wypłacone w wysokości 1877,49 zł brutto).