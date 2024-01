Ryszard Petru nawiązał do swojej wpadki. "Święto jak święto"

Teraz Petru postanowił po raz kolejny sam nawiązać do jednej ze swoich słynnych wpadek. W sobotę na platformie X opublikował on krótki wpis o treści: "Święto jak święto".

W komentarzach internauci nie szczędzili pochwał za dystans do siebie. Wśród wypowiedzi użytkowników platformy X powtarzały się zdania "Brawo za autoironię", "Szacun za dystans. Uprzedził Pan internautów", "Grunt to mieć do tego dystans. Nie myli się ten, kto nic nie robi/mówi". Inny z internautów napisał też: "Od kiedy Pan przemianował to święto, nigdy więcej nie odważyłem się nazwać go trzema królami! Sześciu króli".