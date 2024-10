Paweł Szopa w Polsce. Został deportowany z Dominikany

Jacek Dobrzyński, rzecznik MSWiA , przekazał, że Szopa na lotnisku został przekazany w ręce CBA oraz policji. Po wykonaniu niezbędnych czynności mężczyzna zostanie przewieziony do Katowic .

Paweł Szopa w Polsce. Wiceminister zapowiedział jego przylot

O tym, że Szopa przyleci do Polski w środę poinformował rano wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek .

- Wraca do Polski przy wsparciu polskiego państwa, polskich policjantów, którzy namierzyli go w Dominikanie - przekazał na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia. Słowa te spotkały się z reakcją ministra sprawiedliwości Adama Bodnara .

- Jak rozumiem, minister Czesław Mroczek bierze pełną odpowiedzialność za to, co się z Pawłem Szopą w tym momencie dzieje - powiedział minister sprawiedliwości Adam Bodnar .

Paweł Szopa zatrzymany. Chodzi o nieprawidłowości w RARS

Podstawą do wszczęcia dochodzenia były niejawne materiały zgromadzone przez CBA, a także zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. W ocenie prokuratorów marka Red is Bad otrzymała w ciągu trzech lat zamówienia na pół miliarda złotych i działo się to bez organizowania przetargów. Zarzuty Pawłowi Szopie postawiono pod koniec sierpnia tego roku.