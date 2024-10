Paweł Szopa zatrzymany. Policja i prokuratura potwierdzają

Na ten moment policja nie udziela więcej informacji i kieruje do Prokuratury Krajowej. Rz ecznik prasowa prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak również potwierdziła Interii, że twórca marki Red is Bad został zatrzymany za granicą .

- Polska prokuratura została poinformowana przez Biuro Współpracy Międzynarodowej w Komendzie Głównej Policji o zatrzymaniu pana Pawła S. na Dominikanie - przekazała nam prok. Adamiak. Jak dodała, do ujęcia Szopy doszło w piątek .

Rzeczniczka prokuratury wyjaśniła również, że teraz musi zostać uruchomiona procedura jego przekazania do Polski. - Obecnie jesteśmy na etapie ustalania trybu i zasad przekazania pana S. do kraju - podkreśliła.

Zatrzymanie Pawła Szopy. Obrońca reaguje. "Oczekiwał na lot do Polski"

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski . "Służba konsularna udziela pomocy Prokuraturze Krajowej w sprowadzeniu podejrzanego na łono ojczyzny" - poinformował.

"Zatrzymanie nie było potrzebne. 21.10 oficjalnym pismem pan Paweł Szopa zwrócił się do Dyrektora Generalnego ds. migracyjnych Dominikany z informacją, że zamierza dobrowolnie wrócić do Polski i podając swoje dane kontaktowe . Był w kontakcie z organami także poprzez swojego dominikańskiego adwokata" - poinformował Lewandowski.

Jak dodał we wpisie, Szopa " oczekiwał na lot do Polski, który miał nastąpić w przyszłym tygodniu" .

Paweł Szopa zatrzymany. Poszukiwano go w związku ze śledztwem ws. nieprawidłowości w RARS

Podstawą do wszczęcia dochodzenia były niejawne materiały zgromadzone przez CBA, a także zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. W ocenie prokuratorów marka Red is Bad otrzymała w ciągu trzech lat zamówienia na pół miliarda złotych i działo się to bez organizowania przetargów. Zarzuty Pawłowi Szopie postawiono pod koniec sierpnia tego roku.