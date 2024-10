"Podejrzenie zorganizowanej grupy przestępczej, działania na szkodę interesu publicznego w celu uzyskania korzyści majątkowej, prania brudnych pieniędzy i przekroczenia uprawnień to główne zarzuty " - wyliczał Tomasz Siemoniak .

RARS a Paweł Szopa. Tomasz Siemoniak komentuje

"Zatrzymanie na Dominikanie dzięki sprawności polskiej policji i międzynarodowej współpracy policyjnej kolejnego podejrzanego to milowy krok do ustalenia prawdy o bardzo prawdopodobnym ogromnym złodziejstwie w samym sercu rządu PiS" - czytamy we wpisie ministra na platformie X.