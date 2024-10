- Pan Paweł S. jest podejrzanym w ważnej sprawie i to nie pan Paweł S. będzie wyznaczał prokuratorowi datę, kiedy będzie mógł podjąć czynności z jego udziałem - mówiła rzecznik prasowa Prokuratora Generalnego Anna Adamiak. W ten sposób odniosła się do słów mec. Bartosza Lewandowskiego, który przekonywał, że jego klient był gotowy do powrotu do kraju i jego zatrzymanie było niepotrzebne. Biznesmen trafił w ręce służb na Dominikanie w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Od 10 października mężczyzna był poszukiwany czerwoną notą Interpolu.