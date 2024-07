W publikacji "Rzeczpospolita" podała, że Tomasz Mraz, "sygnalista" Romana Giertycha ws. afery w Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, "nagrywał kolegów nawet wtedy, gdy dostał zarzuty", a miało się to dziać za cichą zgodą prokuratury . Jak podkreślił dziennik, zgodę na podsłuchy powinien wydać sąd.

Według "Rz" w śledztwie dotyczącym funduszu, gdzie "głównym źródłem oskarżenia jest jego były dyrektor" Mraz, dochodzi do sytuacji "niespotykanych i obcych procedurze karnej" oraz "kuriozalnych". Gazeta zaznaczyła, że Giertych nie skomentował tych ustaleń. Po publikacji pojawiły się jednak wpisy mecenasa. W jednym z nich stwierdził, że na prośbę swojego klienta publikuje jego oświadczenie . Jak uznał, dotyczy ono "wspólnego ataku" na Mraza " ze strony niektórych mediów i PiS ".

Tomasz Mraz odpowiada na artykuł "Rz". Grozi krokami prawnymi

"W związku z dzisiejszą publikacją w 'Rzeczpospolitej' uprzejmie informuję, że wszelkie działania polegające na utrwalaniu moich rozmów z Marcinem Romanowskim i innymi osobami podjąłem z własnej woli i bez żadnej zachęty ze strony osób trzecich. Prokuratura Krajowa , która prowadzi śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, była informowana o dokonanych nagraniach po ich dokonaniu i w żaden sposób nie inspirowała ani nie zachęcała do ich przeprowadzenia " - czytamy.

Wcześniej Giertych pisał, iż artykuł w "Rz" wskazujący na "potrzebę ukarania Tomasza Mraza to kolejny dowód na to, że musimy ujawnić wszystkie pisowskie powiązania mediów" - ocenił, zarzucając, że redaktor naczelny dziennika "od lat wspiera PiS". Jak ponadto uznał, "dziennikarki, które zawsze przekazywały narrację B. Święczkowskiego (byłego prokuratora krajowego, obecnie sędziego TK - red.), dzisiaj atakują T. Mraza za to, że nagrywał swoje rozmowy".