Ostrzeżenie przed burzami. Nie tylko deszcz i wiatr. Co jeszcze nas czeka?

Polska

IMGW ostrzegło, że we wtorek istnieje zagrożenie burzami. Nawałnice mogą się pojawić w niektórych częściach kraju i choć będą stosunkowo słabe, to porywy wiatru mogą dać się we znaki. W kraju prognozy przewidywały na dziś nieco więcej opadów niż w Poniedziałek Wielkanocny, ale przymrozki wciąż nam nie grożą. Sprawdź, czego jeszcze możemy się spodziewać według prognoz w dzisiejszej pogodzie.

Zdjęcie Dziś w pogodzie możliwe zagrożenie burzami. / 123rf.com / 123RF/PICSEL