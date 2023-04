Czytaj też: Jak to naprawdę jest z tymi kontrolami abonamentu? Poczta Polska wyjaśnia

Jaka pogoda na Święta Wielkanocne? Od Wielkiej Soboty będzie cieplej

W Święta Wielkanocne nie należy spodziewać się afrykańskich upałów. Prognozy IMGW wskazują jednak, że od Wielkiej Soboty aura w naszym kraju zacznie się poprawiać.

Poza górami (do minus 3 stopni Celsjusza) raczej nie należy spodziewać się minusowych temperatur, ani opadów śniegu. W dolnej części kraju również będzie nieco chłodno w porównaniu z centrum. Słupki wskazywać mogą tam od 0 do 9 stopni Celsjusza. W rejonie północno-zachodnim w Wielką Sobotę będzie zdecydowanie najcieplej (od 3 do nawet 14 stopni Celsjusza w okolicach Szczecina).

Deszcze na Wielkanoc są bardzo prawdopodobne. Na szczęście temperatura stopniowo będzie wzrastać

Wielkanoc i Lany Poniedziałek zapowiadają się już naprawdę nieźle. W Polsce północno-wschodniej możliwe temperatury nawet kilkunastostopniowe (od 4-5 do 13-14 stopni Celsjusza). Poza górami najchłodniej będzie na północnym zachodzie. Nad morzem w Wielkanoc od 4 do maksymalnie 7 stopni Celsjusza.

W Poniedziałek Wielkanocny pogoda w Polsce będzie bardzo podobna. Z tą różnicą, że w województwie zachodniopomorskim można spodziewać się lekkiego ocieplenia (temperatury od 6 do 11 stopni Celsjusza), a w warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim będzie zimniej niż w niedzielę.

W tych rejonach IMGW prognozuje od 3 do maksymalnie 10 stopni Celsjusza (w Wielkanoc temperatura maksymalna może osiągnąć tam nawet 13 stopni).

Zaskakująca pogoda po Wielkanocy. Do Polski wróci wiosenna aura

Po świętach do Polski niespodziewanie wróci wiosenna aura. Od wtorku do czwartku możemy spodziewać się kilkunastostopniowych temperatur maksymalnych w całym kraju. Warto więc wybrać się na świąteczny weekend poza miasto i trochę pozwiedzać.

Z długoterminowej prognozy pogody wynika, że najcieplej ma być na zachodzie i południu Polski. Słupki mogą wzrosnąć tam nawet do 15-16 stopni Celsjusza.

Wyższe będą również temperatury minimalne, które prawie w całej Polsce oscylować będą w granicach (2-7 stopni Celsjusza).

"Kwiecień plecień", czyli pogoda w kratkę. W kolejny weekend znów się ochłodzi

Niestety z dziesięciodniowej prognozy pogody wynika, że w kolejny weekend aura nie będzie już tak sprzyjająca jak zaraz po świętach wielkanocnych. Maksymalne temperatury w kraju w piątek i sobotę spadną.

Na wykresie prognozowanych temperatur minimalnych, wyraźnie widać jednak poprawę (poza górami synoptycy wskazują minimum od 3 do 8 stopni przy możliwych maksymalnych temperaturach od 5 do 13 stopni Cejsjusza), a to oznacza, że zimowe przymrozki wraz z kolejnymi dniami kwietnia powoli będą ustępować miejsca prawdziwie wiosennej aurze.

"Gdyby Wielkanoc była dwa dni później". Krzysztof Jackowski nie ma złudzeń

Jak Polacy planują spędzić święta? Wielkanoc poza domem coraz popularniejsza

