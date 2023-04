Leśnicy ostrzegają przed wężami. Opublikowali wyjątkowe zdjęcie

Oprac.: Joanna Mazur Polska

Chociaż pogoda za oknem na to nie wskazuje, to w nasłonecznionych miejscach lasu można już spotkać wygrzewające się gady. Leśnicy ostrzegają, by patrzeć pod nogi i przypominają, że w Polsce jest jeden wąż, którego ukąszenie może być niebezpieczne. Opublikowali też wyjątkowe zdjęcie, na którym uchwycono gadzie gody.

Zdjęcie W nasłonecznionych miejscach zaczynają się wygrzewać gady, na zdjęciu gadzie gody / Lasy Państwowe / facebook.com