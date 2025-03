Właściciel pitbulla o imieniu Oreo spał obok swojej partnerki, gdy niespodziewanie został postrzelony przez własnego psa. Do incydentu doszło w poniedziałek rano w Memphis w stanie Tennessee. Z raportu policji wynika, że zwierzę wskoczyło na łóżko i nastąpiło na naładowaną broń. Łapa pitbulla miała utknąć w osłonie spustu, co doprowadziło do wystrzału.