Przymrozki, burze, a nawet grad. Wielkanoc nie rozpieszcza

Jak przekazał Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę nad Polską rozbudowywać się będzie klin wyżowy. Ze wschodu powoli napływa nieco cieplejsze powietrze.

O poranku obowiązują jednak jeszcze ostrzeżenia meteorologiczne przed przymrozkami. Uważać muszą kierowcy województw:

- podkarpackiego; ostrzeżenia dla powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego i jasielskiego;

- małopolskiego; ostrzeżenia dla powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i tatrzańskiego;

Reklama

- śląskiego; ostrzeżenia dla powiatów: cieszyńskiego i żywieckiego;

- dolnośląskiego; ostrzeżenia dla powiatów: karkonoskiego, lwóweckiego, lubańskiego, Jeleniej Góry i zgorzeleckiego.

Niebezpieczna pogoda. Drogowcy ostrzegają kierowców

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega kierowców przed mżawką, deszczem oraz mgłą, które mogą utrudniać jazdę.

Dyrekcja poinformowała, że mżawka, deszcz występuje na terenie całego kraju z wyjątkiem województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego.





Pogoda na Wielkanoc. Możliwe burze i grad

- W całym kraju zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Rano możliwe są zanikające mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Na zachodzie są niewielkie szanse na słabe opady. Na pozostałym obszarze spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Ich największe nasilenie będzie we wschodniej i centralnej części kraju, gdzie sumarycznie może spaść do 10 mm, a w burzach do 15 mm deszczu. Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza nad morzem, 10 - 13 na przeważającym obszarze kraju, do 15 na północnym wschodzie. W rejonach podgórskich termometry wskażą około 5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. W czasie burz może być porywisty, do 50-60 km/h - powiedział Jakub Gawron z IMGW-PIB.