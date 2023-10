Ogromny wzrost cen mieszkań. "Jest jedna szansa, żeby to zatrzymać"

- Wprowadzony przez rząd program dofinansowywania kredytów hipotecznych po prostu nie działa i to on w dużej mierze odpowiedzialny jest za kryzys mieszkaniowy - mówi w rozmowie z Interią urbanista i ekspert ds. rynku mieszkaniowego Kosma Nykiel. Najnowsze raporty wskazują, że średnia cena metra kwadratowego na rynku pierwotnym wzrosła w skali roku o 17 proc., a w niektórych miastach nawet niemal o 30 proc. Specjalista wskazuje jednak rozwiązanie patowej sytuacji. - To powinno być ważne dla każdego rządu po 15 października - podkreślił.